Как разобрать слово деревьев по фонетическому разбору ?
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Как разобрать слово деревьев по фонетическому разбору ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревьев(диревйэв)8б,8зв3сл Д(д)согл,парн,звон,тв Е(и)глас,безуд Р(р)согл ,непарн,звон,тв Е(Е)глас,уд В(в)согл,парн,звон,мяг Ь (-) (Й)согл,звон,непарн,мяг Е (Э)глас,безуд В (в)согл,парн,звон,тв
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