Как разобрать слово деревьев по фонетическому разбору ?

Русский язык
Как разобрать слово деревьев по фонетическому разбору ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревьев(диревйэв)8б,8зв3сл Д(д)согл,парн,звон,тв Е(и)глас,безуд Р(р)согл ,непарн,звон,тв Е(Е)глас,уд В(в)согл,парн,звон,мяг Ь (-) (Й)согл,звон,непарн,мяг Е (Э)глас,безуд В (в)согл,парн,звон,тв
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Костюмеру цирка дали задание подобрать трем гимнастам одежду желтого, красного и зе¬леного цветов. Причем кепка, рубашка и брю¬ки у каждого гимнаст...
Ответить
Биология
Если почву не рыхлить то на поверхности образуется корка из за которой вода ___испаряется
Ответить
Русский язык
Срочно пожалуйста кто сможет хотя бы 1 предложение 26 номер
Ответить
Математика
3 разделить на 2 корня из 1-y при y=0,91
Ответить
Русский язык
Написать сочинение с глаголами в разном наклонении на тему ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ЛЕТА!Пожалуйста ,у меня осталось 2 часа
Ответить