Растительное масло объёмом 0,001 имеет массу 980 г. Найти плотность масла,помогите п??жалуйста.

Математика
Растительное масло объёмом 0,001 имеет массу 980 г. Найти плотность масла,помогите п??жалуйста.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность = m/v Плотность масла =980:0.001=98*10 ^4
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