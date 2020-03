Напишите ионное уравнение реакций гидролиза силиката калия и объясните свойства кремнивой кислоты

Гость: Гость:

Стадия гидролиза силиката калия: 1.K2SiO3 + HOH ⇄ KOH + KHSiO 3 2.2K+ + SiO 32- + HOH ⇄ K + + OH - + K + + HSiO 3- 3.SiO32- + HOH ⇄ OH - + HSiO 3- среда раствора щелочная, т.к. в результате образовались ионы OH- Кремниевая кислота — это практически нерастворимое в воде вещество. При взаимодействии с Н2О оно образует коллоидный раствор, но не диссоциирует. Это очень неустойчивое химическое соединение, которое может распадаться даже при нормальных условиях.