Помогите пожалуйста! помоги Сильвии и Клерк рассказать, что они будут делать завт??а. Nous(acheter) des legumes et l kilo de viande et nous(rentrer) chez Nous. Nous (entrer) dans la cuisine,Nous (trouver) une grandeur casserol...
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Помогите пожалуйста! помоги Сильвии и Клерк рассказать, что они будут делать завт??а. Nous(acheter) des legumes et l kilo de viande et nous(rentrer) chez Nous. Nous (entrer) dans la cuisine,Nous (trouver) une grandeur casserole et Nous (preparer) une Bonne soupe. Nous (diner). Nous (donner) un peu de soupe a notre chien.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Nous acheterons des legumes et l kilo de viande et nous rentrerons chez Nous. Nous entrerons dans la cuisine,Nous trouverons une grandeur casserole et Nous preparerons une Bonne soupe. Nous dinererons. Nous donnererons un peu de soupe a notre chien.
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