Максимальное количество электронов которое может находится на s-орбитале? а) три. б).два. в). три
Химия
Максимальное количество электронов которое может находится на s-орбитале? а) три. б).два. в). три
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Верно второе утверждение
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