Борисенко Н., Владимирская Г., Граник Г СПИШИТЕ ОТРЫВКИ ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ Н. ЗАБОЛОЦКОГО,ДЕЛАЯ ПО ХОДУ ПИСЬМА ГРАФИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РАСТАВЛЯЯ ПРОПУЩЕНЫЕ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ 1)в государстве ромашек у края где ручей зады...

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Борисенко Н., Владимирская Г., Граник Г СПИШИТЕ ОТРЫВКИ ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ Н. ЗАБОЛОЦКОГО,ДЕЛАЯ ПО ХОДУ ПИСЬМА ГРАФИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РАСТАВЛЯЯ ПРОПУЩЕНЫЕ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ 1)в государстве ромашек у края где ручей задыхаясь поет пролежал бы всю ночь до утра я запрокинув лицо в небосвод Помогите пожалуйста(
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В государстве ромашек,у края,где ручей,задыхаясь,поёт,пролежал бы всю ночь до утра я,запрокинув лицо в небосвод
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