Борисенко Н., Владимирская Г., Граник Г СПИШИТЕ ОТРЫВКИ ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ Н. ЗАБОЛОЦКОГО,ДЕЛАЯ ПО ХОДУ ПИСЬМА ГРАФИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РАСТАВЛЯЯ ПРОПУЩЕНЫЕ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ 1)в государстве ромашек у края где ручей зады...
Русский язык
Борисенко Н., Владимирская Г., Граник Г СПИШИТЕ ОТРЫВКИ ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ Н. ЗАБОЛОЦКОГО,ДЕЛАЯ ПО ХОДУ ПИСЬМА ГРАФИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РАСТАВЛЯЯ ПРОПУЩЕНЫЕ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ 1)в государстве ромашек у края где ручей задыхаясь поет пролежал бы всю ночь до утра я запрокинув лицо в небосвод Помогите пожалуйста(
Ответ(ы):
Гость:
В государстве ромашек,у края,где ручей,задыхаясь,поёт,пролежал бы всю ночь до утра я,запрокинув лицо в небосвод
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Во сколько раз отличаются площади поршней гидравлического пресса , если при действии на малый поршень с силой в 10 Н , на большом поршне появляется...
Математика
Математика