Помогите найти величину угла)) задание 9. заранее спасибо.

Геометрия
Помогите найти величину угла)) задание 9. заранее спасибо.
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Ответ:35,т.к треугольник равнобедренный,90-55=35.
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