"Все на рассвете мирно спали, Ночь таяла как будто тень И жители Земли ещё не знал?? Какой рождался страшный день..." Эти строки Наталья Андриянова написала о начале Великой Отечественной войны. Помогите написать дату начал...
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"Все на рассвете мирно спали, Ночь таяла как будто тень И жители Земли ещё не знал?? Какой рождался страшный день..." Эти строки Наталья Андриянова написала о начале Великой Отечественной войны. Помогите написать дату начала этой войны. Сколько дней длилась Великая Отечественная война?
Ответ(ы):
Гость:
22 июля 1941года началась, а закончилась 9 мая 1945 года. Шла 3 года 10 месяцев 17 дней. ИЛИ 1418 ДНЕЙ! СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!!!!!!!!!
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