"Все на рассвете мирно спали, Ночь таяла как будто тень И жители Земли ещё не знал?? Какой рождался страшный день..." Эти строки Наталья Андриянова написала о начале Великой Отечественной войны. Помогите написать дату начал...

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"Все на рассвете мирно спали, Ночь таяла как будто тень И жители Земли ещё не знал?? Какой рождался страшный день..." Эти строки Наталья Андриянова написала о начале Великой Отечественной войны. Помогите написать дату начала этой войны. Сколько дней длилась Великая Отечественная война?

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