как будет на казахском; Спорт - это очень полезное дело.Люди которые занимаются с??ортом Чувствуют всегда себя бодрыми и здоровыми. Люди всего мира любят спорт и игры .

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как будет на казахском; Спорт - это очень полезное дело.Люди которые занимаются с??ортом Чувствуют всегда себя бодрыми и здоровыми. Люди всего мира любят спорт и игры .

Автор: Гость