как будет на казахском; Спорт - это очень полезное дело.Люди которые занимаются с??ортом Чувствуют всегда себя бодрыми и здоровыми. Люди всего мира любят спорт и игры .

Қазақ тiлi
как будет на казахском; Спорт - это очень полезное дело.Люди которые занимаются с??ортом Чувствуют всегда себя бодрыми и здоровыми. Люди всего мира любят спорт и игры .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Спорт бұл өте пайдалы іс. Спортпен шұғылданатын адамдар әрқашан өздерін ширақ және дені сау екенін сезінеді. Бүкіл әлем халқы спортты және ойындарды жақсы көреді .
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