Сочинение на тему сказочный герой

Литература
Сочинение на тему сказочный герой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я хочу рассказать о моем любимом сказочном герое-Винни-Пухе. Винни-Пух- это маленький плюшевый мишка, который набит опилками. У него очень веселый характер, добрая душа, поэтому у него много друзей: Пятачок, Кролик, ослик Иа, мудрая Сова. Медвиженок всегда предти друзьям на помощь. Однажды Иа в свой день рождения потерял хвост. Винни- Пух увидел его у Совы. Хваст висел вместо шнурка на колокольчике. Тогда медвиженок предложил Сове подарить хвост ослику, а сам понес в подарок горшочек меда, но по дороге съел его, так как очень любил сладкое. И подарил пустой горшочек. Увидев среди подарков свой хвост ослик очень обрадовался и был благодарен. Медвижонок любил ходить в гости и даже сочинил такую песеку: Кто ходит в гости по утрам, Тот поступает мудро. Трам- пам- пам! На то оно и утро. Винни -Пух веселый и неунывающий, а мне нравятся такие как он. Поэтому Винни-Пух мой любимый герой.
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