В четырёхугольнике abcd ab=cd, bc=ad. Докажите, что угол А= углу С и угол В= углу d Срочно п пожалуйста

Геометрия
В четырёхугольнике abcd ab=cd, bc=ad. Докажите, что угол А= углу С и угол В= углу d Срочно п пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так как основания равны,боковые стороны тоже равны,следовательно этот четырёхугольник-прямоугольник. Как известно,в прямоугольнике все углы равны между собой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите решить задание по Английскому.Плииз
Ответить
Информатика
Определите время( в секундах)передачи файла размером 10Кб по каналу связи со скоро??тью 256000 бит/с
Ответить
Українська мова
Звуковой анализ имени Ярина
Ответить
Русский язык
В каком из предложений пропущена одна запятая? В доме была тишина и благодать дни спокойно текли один за другим все мирно занимались своими делам...
Ответить
Математика
Только решение с пояснениями помогите пож!
Ответить