В четырёхугольнике abcd ab=cd, bc=ad. Докажите, что угол А= углу С и угол В= углу d Срочно п пожалуйста
Геометрия
В четырёхугольнике abcd ab=cd, bc=ad. Докажите, что угол А= углу С и угол В= углу d Срочно п пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Так как основания равны,боковые стороны тоже равны,следовательно этот четырёхугольник-прямоугольник. Как известно,в прямоугольнике все углы равны между собой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Информатика
Определите время( в секундах)передачи файла размером 10Кб по каналу связи со скоро??тью 256000 бит/с
Українська мова
Русский язык
В каком из предложений пропущена одна запятая? В доме была тишина и благодать дни спокойно текли один за другим все мирно занимались своими делам...