Чем отличается даловое от личного отношения
Обществознание
Чем отличается даловое от личного отношения
Ответ(ы):
Гость:
Деловые отношения: Здравствуйте. У менч к вам вопрос, предложения, и т.д. Личные: Привет. Как дела? И т.д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В четырёхугольнике abcd ab=cd, bc=ad. Докажите, что угол А= углу С и угол В= углу d Срочно п пожалуйста
Английский язык
Информатика
Определите время( в секундах)передачи файла размером 10Кб по каналу связи со скоро??тью 256000 бит/с
Українська мова