Решите плииииз очень надо:11/27+13/27-8/27
Математика
Решите плииииз очень надо:11/27+13/27-8/27
Ответ(ы):
Гость:
11/27+13/27-8/27=16/27
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