Бородинское сражение.Расскажите, пожалуйста, коротко!

История
Бородинское сражение.Расскажите, пожалуйста, коротко!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бородинская битва была в 1812 году 12 июня. 1-ое сражение произошло под Смоленском. Крестьяне не давали Французам еды и т.д., но Русским всё же пришлось отступить. У села Бородино Французов было уже в 3 раза меньше , чем в начале. Главнокомандующим русскими войсками Кутузов хотел сохранить своих солдат и не желал сражения. Однако рано утром 26 августа противники сошлись в битве на Бородинском поле. Русские дрались самоотверженно , но все же Кутузов принял решение отдать Москву и отступить. Наполеон вошёл в Москву ,но Москва горела и там никого не было. Наполеон хотел заключить перемирие , но в ответ ему было только молчание. Наполеон отступил так мы вернули Москву !
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