Брат с сестрой нашли в лесу 25 белых грибов брат помнит что он нашел на 7 грибов больше чем его сестра Сколько белых грибов нашел каждый

Математика

Брат с сестрой нашли в лесу 25 белых грибов брат помнит что он нашел на 7 грибов больше чем его сестра Сколько белых грибов нашел каждый

Автор: Гость