Брат с сестрой нашли в лесу 25 белых грибов брат помнит что он нашел на 7 грибов больше чем его сестра Сколько белых грибов нашел каждый
Математика
Брат с сестрой нашли в лесу 25 белых грибов брат помнит что он нашел на 7 грибов больше чем его сестра Сколько белых грибов нашел каждый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-7=18 (грибов) - поровну брат с сестрой 18/2=9 (грибов) - нашла сестра 9+7=16 (грибов) - нашел брат Ответ: 16 грибов у брата и 9 у сестры
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