Составить предложение из слова Воробей

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Составить предложение из слова Воробей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воробьи летите для дерев
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