Напишите сочинение по картине "Утро". только придумайте свое, пожалуйста. Можно чу??ь-чуть интернетом воспользоваться, некоторые фразы взять или синонимично слова подставить.

Гость: Гость:

Каждое утро для меня, как праздник. Открываю глаза и раннее солнце светит мне в лицо. Утро у всех одинаковое, но у меня особое. Я просыпаюсь не свет не заря. И лежу ещё минут 10, думаю о том как пройдёт день. Потом встаю и желаю всем доброго утра. Завтракаю и иду в ванную. Дальше думай начало есть)