Что больше - треть трети или половина четверти
Математика
Что больше - треть трети или половина четверти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4:2= 1/4• 1/2= 1/8 это половина четверти 1/3: 3= 1/3• 1/3= 1/9 это треть трети 1/8 и 1/9 К общему знаменателю 1/8= (1•9)/(8•9) = 9/72 1/9= (1•8)/(9•8)= 8/72 9/72> 8/72 Значит половина четверти 1/8 > треть трети 1/9
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