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Зима лето осень весна-существительное или наречие?
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Зима лето осень весна-существительное или наречие?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это существительные(((((((((((((((
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