Бразильское течение 1- В каких протекает 2- В каких течет 3- Ветровое или стоков??е 4- Теплое или холодное 5- Какие материки омывает
География
Бразильское течение 1- В каких протекает 2- В каких течет 3- Ветровое или стоков??е 4- Теплое или холодное 5- Какие материки омывает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу сказать что 4 теплое и все
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