бригада из 8 человек может построить дом за 32 дня. За сколько дней может построить дом бригада из 9 человек?
Математика
бригада из 8 человек может построить дом за 32 дня. За сколько дней может построить дом бригада из 9 человек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32:8=4 дня на одного человека из бригады (9х4)-8=28 дней ответ: бригада из 9 человек построит дом за 28 дней
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