Бригаде связистов нужно уложить 198 метров кабеля.За первий день уложено пять восе??надцатих всего кабеля а за второй семь восемнадцатих.Сколько метров кабеля било уложенно за два дня.
Математика
Бригаде связистов нужно уложить 198 метров кабеля.За первий день уложено пять восе??надцатих всего кабеля а за второй семь восемнадцатих.Сколько метров кабеля било уложенно за два дня.
Ответ(ы):
Гость:
198 м это 18/18 кабеля 1)198 : 18 = 11 это 1/18 2)5+7 = 12 частей проложили за 2 дня 3)11*12 = 132 (м) проложили за 2 дня Ответ:132 метра кабеля было проложено за два дня
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