Бригаде связистов нужно уложить 198 метров кабеля.За первий день уложено пять восе??надцатих всего кабеля а за второй семь восемнадцатих.Сколько метров кабеля било уложенно за два дня.

Математика

Бригаде связистов нужно уложить 198 метров кабеля.За первий день уложено пять восе??надцатих всего кабеля а за второй семь восемнадцатих.Сколько метров кабеля било уложенно за два дня.

Автор: Гость