Что общего и что различного у типов лидерства?

Гость: Гость:

Три типа лидерства: традиционное, легальное, харизматическое. Отличия: 1. Традиционное лидерство основано на привычке. Наследование власти от отца к сыну. 2. Легальное (или рационально-легальное) лидерство основано на разуме. Политиками становятся на основе определенных законных процедур. 3. Харизматическое лидерство основано на вере. Лидеры такого типа появляются, как правило, в кризисные периоды. А сходства, думаю, в том, что лидерство само по себе выражается во влиянии на большие группы людей, лидер обладает властью и способен вести за собой народ.