Что общего и что различного у типов лидерства?

Обществознание
Что общего и что различного у типов лидерства?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Три типа лидерства: традиционное, легальное, харизматическое. Отличия: 1. Традиционное лидерство основано на привычке. Наследование власти от отца к сыну. 2. Легальное (или рационально-легальное) лидерство основано на разуме. Политиками становятся на основе определенных законных процедур. 3. Харизматическое лидерство основано на вере. Лидеры такого типа появляются, как правило, в кризисные периоды.  А сходства, думаю, в том, что лидерство само по себе выражается во влиянии на большие группы людей, лидер обладает властью и способен вести за собой народ.
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