Кто такой коммивояжёр?
Обществознание
Кто такой коммивояжёр?
Ответ(ы):
Гость:
Коммивояжёр-это,можно сказать, торговый агент,посредник.
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