Кто такой коммивояжёр?

Обществознание
Кто такой коммивояжёр?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Коммивояжёр-это,можно сказать, торговый агент,посредник.
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