Укажи часть речи этих слов: Базарной,пожарной

Русский язык
Укажи часть речи этих слов: Базарной,пожарной
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как слово базарной, так и слово пожарной являются ИМЕНАМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ.
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