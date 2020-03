Паскаль. Данная программа работает, но только при некоторых значениях a[i]. Я думаю, что дело в этом условии (a[j])gt;(a[i]). Если a[j] примет отрицательное значение, то в ответе выйдет "не найдено", так же будет выведено не на...

Информатика

Паскаль. Данная программа работает, но только при некоторых значениях a[i]. Я думаю, что дело в этом условии (a[j])gt;(a[i]). Если a[j] примет отрицательное значение, то в ответе выйдет "не найдено", так же будет выведено не найдено если первое число в массиве не удовлетворяет условию(a[i] mod 2=0) and (a[i]gt;0), но является самым маленьким. Я понимаю почему, помогите исправить. const n=8; var a:array[1..n] of integer; j,i:integer; begin for i:=1 to n do read(a[i]); j:=1; for i:=1 to n do begin if ((a[j])gt;(a[i])) and (a[i] mod 2=0) and (a[i]gt;0) then j:=i end; if (a[j] mod 2=0) and (a[j]gt;0) then write(a[j]) else write('не найдено'); end.

