Брошены 2 игральные кости найти вероятность следующих событий: а) сумма выпавших очков равна 7; б) сумма выпавших очков равна 8 ,а разность 4; в) сумма выпавших очков равна 8 ,если известно что их разность 4; г) сумма выпав...

Математика
Брошены 2 игральные кости найти вероятность следующих событий: а) сумма выпавших очков равна 7; б) сумма выпавших очков равна 8 ,а разность 4; в) сумма выпавших очков равна 8 ,если известно что их разность 4; г) сумма выпавших очков равна 5 ,а произведение 4;
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А)7=5 и 2, 6 и 1, 3 и 4 Б)8=4 и 4, 2 и 6, 3 и 5 г)5= 4 и 1, 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
А тари ,тари ,тари даю 40 баллов куплю Маше янтари останутся деньги куплю Маше с??рьги останутся пятаки куплю маше сапоги остануться г...
Ответить
Биология
Если можно то лучше на листке и сфоткать.И пожалуйста подробно с решение и дано.
Ответить
Математика
Помогите срочно Два одинаковых крана разгружали баржу с грузом.Первый кран работ??л на 3 часа дольше и разгрузил на 27 тон больше,чем второй.Скольк...
Ответить
Математика
Длина на плане 6 см. Найдите длину детали если масштаб 1:10 Помогите
Ответить
Английский язык
14 пред что я делал летом
Ответить
Русский язык
Её глаза смотрели то в лес,то на дрова
Ответить
Қазақ тiлi
Айлакер сөздің омонимы
Ответить
Другие предметы
Какие знаменитые люди родились в Соединённом Королевстве?Срочно!!! Сделаю лучшим!!
Ответить
История
СРОЧНО!Какие меры ,ты бы принял если был бы Лжедмитрием?
Ответить
Русский язык
Ек окончание есть?хлопушек
Ответить