Брошены 2 игральные кости найти вероятность следующих событий: а) сумма выпавших очков равна 7; б) сумма выпавших очков равна 8 ,а разность 4; в) сумма выпавших очков равна 8 ,если известно что их разность 4; г) сумма выпав...

Математика

Брошены 2 игральные кости найти вероятность следующих событий: а) сумма выпавших очков равна 7; б) сумма выпавших очков равна 8 ,а разность 4; в) сумма выпавших очков равна 8 ,если известно что их разность 4; г) сумма выпавших очков равна 5 ,а произведение 4;

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