Брошены 2 игральные кости найти вероятность следующих событий: а) сумма выпавших очков равна 7; б) сумма выпавших очков равна 8 ,а разность 4; в) сумма выпавших очков равна 8 ,если известно что их разность 4; г) сумма выпав...
Математика
Брошены 2 игральные кости найти вероятность следующих событий: а) сумма выпавших очков равна 7; б) сумма выпавших очков равна 8 ,а разность 4; в) сумма выпавших очков равна 8 ,если известно что их разность 4; г) сумма выпавших очков равна 5 ,а произведение 4;
Ответ(ы):
Гость:
А)7=5 и 2, 6 и 1, 3 и 4 Б)8=4 и 4, 2 и 6, 3 и 5 г)5= 4 и 1,
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