Помогите срочно Два одинаковых крана разгружали баржу с грузом.Первый кран работ??л на 3 часа дольше и разгрузил на 27 тон больше,чем второй.Сколько тонн груза разгрузили о ба крана,если первый работал 8 часов? уравнением

Математика

Помогите срочно Два одинаковых крана разгружали баржу с грузом.Первый кран работ??л на 3 часа дольше и разгрузил на 27 тон больше,чем второй.Сколько тонн груза разгрузили о ба крана,если первый работал 8 часов? уравнением

Автор: Гость