Помогите срочно Два одинаковых крана разгружали баржу с грузом.Первый кран работ??л на 3 часа дольше и разгрузил на 27 тон больше,чем второй.Сколько тонн груза разгрузили о ба крана,если первый работал 8 часов? уравнением
Математика
Помогите срочно Два одинаковых крана разгружали баржу с грузом.Первый кран работ??л на 3 часа дольше и разгрузил на 27 тон больше,чем второй.Сколько тонн груза разгрузили о ба крана,если первый работал 8 часов? уравнением
Ответ(ы):
Гость:
27:3=9 тонн за 1 час 8*9=72 тонны груза первый кран разгрузил 8-3=5часов работал второй кран 5*9=45 тонн разгрузил второй 72+45=117 тонн разгрузили оба ответ 117 тонн груза разгрузили оба крана
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