Будь ласка допоможіть написати твір "У нещасті немає нічого доброго" або "Нещастя ??нколи йде на добре"одне з двох,Срочнооо допоможіть))) Даю 40 балів
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Будь ласка допоможіть написати твір "У нещасті немає нічого доброго" або "Нещастя ??нколи йде на добре"одне з двох,Срочнооо допоможіть))) Даю 40 балів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо я б жив у нещасті мені було погано, але я співчуваю цим людям які живуть у нещасті но ось мені пощастило я живу у щасті.Коли мені було 2-3 годика я даже не знав навіща нам жити,украинский.Але коли мені исполнилося 6 літ я вже навчився читати але не на українському потім я пішов у школу я був такий радий що в ней попав.Бережіть своє щастя
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