Будь ласка допоможіть зробити звуко-буквенний аналіз слів:Петро,Шевченко,Михайло,вірші,казки!
Українська мова
Будь ласка допоможіть зробити звуко-буквенний аналіз слів:Петро,Шевченко,Михайло,вірші,казки!
Ответ(ы):
Гость:
Петро [п е т р о]5б.,5зв.,2гол.,3приг.,2скл. Шевченко[ш е в ч е н к о]8б .,8зв.,3зв.,7зв.,3склю. Михайло[м и х а й л о]7б.,7зв.,3гол.,4приг.,3скл. вірші[в і р ш і]5б.,5зв.,2гол.,3приг.,2скл. казки [к а з к и]5б.,5зв.,2гол.,3приг.,2скл.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одной коробке 30 шариков ,а во второй -15 Все шарики разложили в 5 пачек поровну. Сколько шариков в каждой пачке с условием и решением ПОМОГИТЕ С...
Русский язык