Будь ласка допоможіть зробити звуко-буквенний аналіз слів:Петро,Шевченко,Михайло,вірші,казки!

Гость: Гость:

Петро [п е т р о]5б.,5зв.,2гол.,3приг.,2скл. Шевченко[ш е в ч е н к о]8б .,8зв.,3зв.,7зв.,3склю. Михайло[м и х а й л о]7б.,7зв.,3гол.,4приг.,3скл. вірші[в і р ш і]5б.,5зв.,2гол.,3приг.,2скл. казки [к а з к и]5б.,5зв.,2гол.,3приг.,2скл.