Будь ласка план до казки ''Хуха - Моховинка'' так, щоб було легко переказати.

Гость: Гость:

Радилась раней весной , как и все ее братья и сестры .Она была последней ,звали ее Моховинка . Она была сомой маленькой , как мизиньчик она была такая маленькая как кошечька . Она была красивая,добрая ,вежливая, послушная , работящяя . Родители ее любили только не за то что тона такая