Будь ласка план до казки ''Хуха - Моховинка'' так, щоб було легко переказати.

Українська література
Будь ласка план до казки ''Хуха - Моховинка'' так, щоб було легко переказати.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радилась раней весной , как и все ее братья и сестры .Она была последней  ,звали ее Моховинка . Она была сомой маленькой , как мизиньчик она была такая маленькая как кошечька . Она была красивая,добрая ,вежливая,  послушная , работящяя . Родители ее любили только не за то что тона такая 
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