На сколько единиц и во сколько раз НОК чисел 120 и 378 и 420 больше их НОД пожалуйста от??етьте срочно? Зараннее СПАСИБО

Математика

На сколько единиц и во сколько раз НОК чисел 120 и 378 и 420 больше их НОД пожалуйста от??етьте срочно? Зараннее СПАСИБО

Автор: Гость