1) найти массу 448,4 л. кислорода. O2 2) найти объём 14 г. азота. N2 3) найти массу и объём 18,06 * 10 в 23-ей степени малекул углекслого газа CO2
Химия
1) найти массу 448,4 л. кислорода. O2 2) найти объём 14 г. азота. N2 3) найти массу и объём 18,06 * 10 в 23-ей степени малекул углекслого газа CO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Дано: V(O2)=44,8 m(O2)-? Решение: m=n*M n=V/Vm n=2 моль M=32г/моль m=64 г
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