1) найти массу 448,4 л. кислорода. O2 2) найти объём 14 г. азота. N2 3) найти массу и объём 18,06 * 10 в 23-ей степени малекул углекслого газа CO2

Химия

1) найти массу 448,4 л. кислорода. O2 2) найти объём 14 г. азота. N2 3) найти массу и объём 18,06 * 10 в 23-ей степени малекул углекслого газа CO2

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