Запишите вче трехзначные числа ,в запись в котрых входят лишь цифры 0,6и9,причем цифры не повторяются
Математика
Запишите вче трехзначные числа ,в запись в котрых входят лишь цифры 0,6и9,причем цифры не повторяются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
609, 906, 960, 690, 069 и 096 не может быть, т.к. по сути это двухзначные числа
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