Будьте любезны помогите с упражнением, пожалуйста...

Гость: Гость:

НЕсли мы облАко с собой, БукеТ сИрени голубой. Мы срезали для Наденьки СИрень в пришкольном садике ВзглЯнула Надя на сИрень: - Какой красивый сорт! Но он завянет через день, Купили б лучше торт! От ТОРТА польза есть Его же можно СЪЕСТЬ Я торт люблю с орехами. За ТОРТОМ бы поехали!