Будьте любезны помогите с упражнением, пожалуйста...
Русский язык
Будьте любезны помогите с упражнением, пожалуйста...
Ответ(ы):
Гость:
НЕсли мы облАко с собой, БукеТ сИрени голубой. Мы срезали для Наденьки СИрень в пришкольном садике ВзглЯнула Надя на сИрень: - Какой красивый сорт! Но он завянет через день, Купили б лучше торт! От ТОРТА польза есть Его же можно СЪЕСТЬ Я торт люблю с орехами. За ТОРТОМ бы поехали!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Английский язык
Перевидите слова на русский.Kind,polite,unfriendly,cruel,obedient,clever,naughty,friendly,shy,rude,stupid,noisy,brave,athletic,non-athletic,quiet.
Математика