Будьте любезны помогите с упражнением, пожалуйста...

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Будьте любезны помогите с упражнением, пожалуйста...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
НЕсли мы облАко с собой, БукеТ сИрени голубой.  Мы срезали для Наденьки  СИрень в пришкольном садике  ВзглЯнула Надя на сИрень: - Какой красивый сорт! Но он завянет через день, Купили б лучше торт!  От ТОРТА польза есть Его же можно СЪЕСТЬ Я торт люблю с орехами. За ТОРТОМ бы поехали! 
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