Сравните Юпитер и Сатурн 3 сходства и 3 различия

География
Сравните Юпитер и Сатурн 3 сходства и 3 различия
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сходства:  1. Это планеты гиганты.  2. Имеют кольца.  3. Рекордное кол-во спутников. 4. Состоят из газов водорода.  5. Имеют плотную атмосферу.
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