Сравните Юпитер и Сатурн 3 сходства и 3 различия
География
Сравните Юпитер и Сатурн 3 сходства и 3 различия
Ответ(ы):
Гость:
Сходства: 1. Это планеты гиганты. 2. Имеют кольца. 3. Рекордное кол-во спутников. 4. Состоят из газов водорода. 5. Имеют плотную атмосферу.
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