Определите массу чистого нитрата натрия содержащегося в 30 кг чилийской селитры с??держащей 18 проц примесей СРООООООЧНООООООО

Химия
Определите массу чистого нитрата натрия содержащегося в 30 кг чилийской селитры с??держащей 18 проц примесей СРООООООЧНООООООО
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Ответ(ы):
Гость:
M(NaNO3)=30*18/100%=54(кг) Ответ: 54кг
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