Решить уравнение! Полностью расписав ход решения!

Математика
Решить уравнение! Полностью расписав ход решения!
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