У бабушки 2 внука: Коля и Олег. Бабушка купила им 16 конфет и сказала Коле, чтобы он д??л Олегу на 2 конфеты больше, чем взял себе. Как Коля должен разделить конфеты?

Математика

У бабушки 2 внука: Коля и Олег. Бабушка купила им 16 конфет и сказала Коле, чтобы он д??л Олегу на 2 конфеты больше, чем взял себе. Как Коля должен разделить конфеты?

Автор: Гость