У бабушки 2 внука: Коля и Олег. Бабушка купила им 16 конфет и сказала Коле, чтобы он д??л Олегу на 2 конфеты больше, чем взял себе. Как Коля должен разделить конфеты?
Математика
У бабушки 2 внука: Коля и Олег. Бабушка купила им 16 конфет и сказала Коле, чтобы он д??л Олегу на 2 конфеты больше, чем взял себе. Как Коля должен разделить конфеты?
Ответ(ы):
Гость:
16:2+2=10 конфет у Олега, значит у Коли 6 конфет
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