Слова "Колея" и "Двуколка" однокоренные? Если да, то почему?

Русский язык
Слова "Колея" и "Двуколка" однокоренные? Если да, то почему?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не однокоренные....................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Опишите картину Н.П.Крымова ,,зимний вечеп"
Ответить
Математика
Начерти квадраты со сторонами:2 см. 4 см. и 5 см. Вычисли периметры этих квадратов.Ка??ой квадрат имеет самый большой периметр, а какой самый мален...
Ответить
Английский язык
Прочитайте то,что британские участники конференции подростков рассказали о свои?? проблемах.Выберите две теже самые проблемы,какие есть у Вас?
Ответить
Русский язык
Помогите сделат фонатический разбор...слова..Айва. Утка
Ответить
Русский язык
Помогите написать сочинение "кем я хочу стать когда выросту" я хочу стать Ветеринаром ПЛАН: 1. Я хочу стать... 2. Почему я хочу стать... ...
Ответить