Слова "Колея" и "Двуколка" однокоренные? Если да, то почему?
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Слова "Колея" и "Двуколка" однокоренные? Если да, то почему?
Ответ(ы):
Гость:
Не однокоренные....................
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