Помогите сделат фонатический разбор...слова..Айва. Утка

Русский язык
Помогите сделат фонатический разбор...слова..Айва. Утка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите написать сочинение "кем я хочу стать когда выросту" я хочу стать Ветеринаром ПЛАН: 1. Я хочу стать... 2. Почему я хочу стать... ...
Ответить
Физика
Помогите ответить на вопросы))) Почему в месте падение капли образуется волны? О?? камня брошенного в спокойную воду образуются круговые волны?...
Ответить
Алгебра
-1 + корень из 5 —————————— Сколько будет?! 2
Ответить
Математика
Разложите число 140 на простые множители
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста,распределить слова по родам имен существительных:масло,конф??та, шоколад,варенье,мороженое,кекс,печенье,батон,булочка,сахар. ...
Ответить