Разложите число 140 на простые множители
Математика
Разложите число 140 на простые множители
Ответ(ы):
Гость:
140:2=70 70:2=35 35:5=7 7:7=1 Ответ: 2; 2; 5; 7.
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