1)Используя закон Паскаля, объясните, почему зубную пасту легко выдавить из тюбика?
Физика
1)Используя закон Паскаля, объясните, почему зубную пасту легко выдавить из тюбика?
Ответ(ы):
Гость:
Закон Паскаля гласит: Давление в жидкостях и газах, передается равномерно во всех направлениях.Паста это жидкость. Стало быть передавая давление ты передаеш его во всем направлении. Поэтому она и легко выдавливается. Ты не давишь на конкретный требуемый участок тюбика, давление само распределяется по пасте и выходит соответственно там где его нету. А именно снаружи тюбика. Если он открыт.
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