Із чого побудоване тіло водоростей

Биология
Із чого побудоване тіло водоростей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Их тело может состоять из одной или нескольких клеток. Эти клетки могут быть подвижными и неподвижными(двигаются с помощью жгутиков). Также, тело многоклеточных водорослей состоит из слоевища, черешка и ризоидов. Клеточные оболочки водорослей состоят из целлюлозы. В клетках находятся хлоропласты. Вроде бы все)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста из 2 и 3 абзацев сказки--были М. Пришвина "Кладовая солнца" найдите все прилагательные. найдите пожалуйста!("_ ") даю 17 баллов
Ответить
Русский язык
Лексическое и грамматическое значение слов бережный и бережливый?
Ответить
Геометрия
Помогите! Прямые a и b пересекаются в точке O. Можно ли провести третью прямую c так, чтобы она была параллельна и прямой a, и прямой b? Если нет...
Ответить
Алгебра
Решите уравнения (у-4) в квадрате - у в квадрате=16
Ответить
Другие предметы
Что тежелее: тромвай или слон?
Ответить