Із чого побудоване тіло водоростей
Биология
Із чого побудоване тіло водоростей
Ответ(ы):
Гость:
Их тело может состоять из одной или нескольких клеток. Эти клетки могут быть подвижными и неподвижными(двигаются с помощью жгутиков). Также, тело многоклеточных водорослей состоит из слоевища, черешка и ризоидов. Клеточные оболочки водорослей состоят из целлюлозы. В клетках находятся хлоропласты. Вроде бы все)
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