Пожалуйста из 2 и 3 абзацев сказки--были М. Пришвина "Кладовая солнца" найдите все прилагательные. найдите пожалуйста!("_ ") даю 17 баллов

Русский язык
Пожалуйста из 2 и 3 абзацев сказки--были М. Пришвина "Кладовая солнца" найдите все прилагательные. найдите пожалуйста!("_ ") даю 17 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
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