Пожалуйста из 2 и 3 абзацев сказки--были М. Пришвина "Кладовая солнца" найдите все прилагательные. найдите пожалуйста!("_ ") даю 17 баллов

Русский язык

Пожалуйста из 2 и 3 абзацев сказки--были М. Пришвина "Кладовая солнца" найдите все прилагательные. найдите пожалуйста!("_ ") даю 17 баллов

Автор: Гость