Пожалуйста из 2 и 3 абзацев сказки--были М. Пришвина "Кладовая солнца" найдите все прилагательные. найдите пожалуйста!("_ ") даю 17 баллов
Русский язык
Пожалуйста из 2 и 3 абзацев сказки--были М. Пришвина "Кладовая солнца" найдите все прилагательные. найдите пожалуйста!("_ ") даю 17 баллов
Ответ(ы):
Гость:
В соседнем двенадцатилетнюю десятилетнего недавно Отечественной милые золотая высоких золотистыми невысоким плотным упрямым сильным самостоятельными однажды вкуснее полезнее огромную Блудовом слепой нетронутая усыпанная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите! Прямые a и b пересекаются в точке O. Можно ли провести третью прямую c так, чтобы она была параллельна и прямой a, и прямой b? Если нет...
Другие предметы