Помогите! Прямые a и b пересекаются в точке O. Можно ли провести третью прямую c так, чтобы она была параллельна и прямой a, и прямой b? Если нет, то почему?
Геометрия
Помогите! Прямые a и b пересекаются в точке O. Можно ли провести третью прямую c так, чтобы она была параллельна и прямой a, и прямой b? Если нет, то почему?
Ответ(ы):
Гость:
Нет,т.к a и b не параллельны ,и нельзя провести 3ую прямую,что бы она была параллельна обоим прямым
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