Помогите! Прямые a и b пересекаются в точке O. Можно ли провести третью прямую c так, чтобы она была параллельна и прямой a, и прямой b? Если нет, то почему?

Геометрия

Помогите! Прямые a и b пересекаются в точке O. Можно ли провести третью прямую c так, чтобы она была параллельна и прямой a, и прямой b? Если нет, то почему?

Автор: Гость