Как разделить 15/16 на 5 ? помогите пожалуйста
Математика
Как разделить 15/16 на 5 ? помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
15/16 : 5 = 15/16 * 1/5 = 3/16
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