Назовите наиболее опасные районы мира, где возможны цунами

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Озеро Ниос, расположенное в Камеруне город Неаполь. Располагается в Италии у подножья вулкана Везувий. Майами, расположенный в американской Флориде. регион Сахель в Африке. Центральная Америка. строва Ява и Суматра. Турецкий Стамбул.