Помогите написать сочинение "кем я хочу стать когда выросту" я хочу стать Ветеринаром ПЛАН: 1. Я хочу стать... 2. Почему я хочу стать... 3. Чем она мне нравится 4. Моё отношение

Гость: Гость:

В мире есть много профессий , к примеру повар , дизайнер , парикмахер , доктор. Я хочу стать великим человеком , так как я люблю животных , я решила стать ветеринаром. Наши маленькие друзья тоже могут болеть.Маленький котенок, который умеет только мяукать, не может сказать и показать, где именно у него болит. А большой пес, красавец и несравненный охранник, может тоже заболеть. Поэтому я бы хотела помогать им. Профессия ветеринар хорошая, но очень ответственная и сложная! Эта профессия нравится мне тем, что я помогаю животным, которые заболели. Ветеринар это очень важная профессия, ведь от ветеринара зависит жизнь животного.А зачастую люди жить не могут без своих любимцев.для любого врача очень важно чтобы все существа на планете были здоровы и поэтому у таких людей должно быть доброе сердце и острый ум. а у меня душа лежит к этой профессии.