Начерти квадраты со сторонами:2 см. 4 см. и 5 см. Вычисли периметры этих квадратов.Ка??ой квадрат имеет самый большой периметр, а какой самый маленький?
Математика
Начерти квадраты со сторонами:2 см. 4 см. и 5 см. Вычисли периметры этих квадратов.Ка??ой квадрат имеет самый большой периметр, а какой самый маленький?
Ответ(ы):
Гость:
Периметр это сумма всех сторон. в квадрате все четыре стороны равны. 1 квадрат 2х4= 8см или 2+2+2+2 2 квадрат 4х4= 16см или 4+4+4+4 3 квадрат 5х4= 20см или 5+5+5+5 самый большой периметр у квадрата со стороной 5см, а маленький со стороной 2см
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